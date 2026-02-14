Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen bir atölye takibe alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin başarılı çalışmasıyla sonuçlandı.

Evi silah atölyesine çevirmiş

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin titiz takibi sonucunda dün Sultanbeyli'de yasadışı silah imalathanesine dönüştürülen bir eve Özel Harekat Şubesine bağlı timler ile birlikte baskın düzenlendi. İllegal atölyeye çevrilen eve yapılan baskında, 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, bu silahlara takılı 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile birlikte tetik tertibatları ele geçirildi.

Operasyonda, evi kaçak silah atölyesine çeviren Ü.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.