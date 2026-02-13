

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllardır fahri (geçici) statüde görev yapmış Kur’an Kursu Öğreticilerinin kadro sorunu Meclis gündemine taşındı. 15 yılı aşkın süredir devam eden mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Selçuk Özdağ’ın imzası ve öncülüğünde Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk’ün talepleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Teklif, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi , HÜDAPAR, Demokrat ve İYİ Parti milletvekillerinin destekleriyle hazırlandı. Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk’ün talepleri doğrultusunda şekillenen düzenleme, yıllardır geçici statüde görev yapmış öğreticilerin kadroya geçirilmesini hedefliyor.

Hazırlanan kanun teklifinde, kadro verilmesi için hâlen görevde olup olmamasına bakılmadan tecrübeye dayalı talepler dikkat çekiyor. Buna göre geçmişte görev yapmış ve SGK prim gün sayısı bulunan öğreticilerin de kapsama alınması öngörülüyor. Kadro sürecinin, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim gün sayısı esas alınarak; prim günü en yüksek olandan başlanıp en düşüğe doğru sıralama yöntemiyle gerçekleştirilmesi talep ediliyor.

Yıllardır iş güvencesi olmadan hizmet verdiklerini belirten fahri öğreticiler, emeklerinin karşılığının kalıcı kadro ile verilmesini istiyor. Sosyal medyada da geniş destek bulan düzenleme çağrısı, kamuoyunda yankı uyandırdı.

Selçuk Özdağ'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yıllardır hizmet etmiş Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı tecrübeye dayalı kadro hakları verilmeli 15 yıllık mağduriyet son bulmalıdır. Bu sebeple, hâlen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek; hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri baz alınarak alanlarına uygun kadro verilmesi ve sigorta primi en yüksek olandan başlanıp en düşüğe doğru kadroya alınması gerekmektedir.

Emeği geçen 8 partinin Saadet, Gelecek, Deva, Yeniden Refah, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Hüda-Par ve İyi Parti partilerine mensup kıymetli vekillerimizin imzasıyla birlikte Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri Platformu başkanı Saliha Şentürk’ün talepleri doğrultusunda kadro taleplerine ilişkin hazırladığımız kanun teklifimizi Meclise sunduk. #FahriKuranKursuÖğreticilerineKadroŞart etiketiyle gündem oldu. Platform Başkanı Saliha Şentürk, bugüne kadar 35 soru önergesi ve 4 kanun teklifiyle konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Yıllardır sürdürülen bu girişimler, ilk kez sekiz partinin ortak imzasıyla geniş bir siyasi zemine taşınmış oldu. Kanun teklifinin önümüzdeki süreçte ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.