SSK’lılarla prim günlerinin eşitlenmesiyle birlikte, 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi 5 yıl erken emekli olma hakkı kazanacak.

BAĞ-KUR’DA 7200 GÜN DEVRİ: 1800 GÜN CEBE KALACAK

Mevcut emeklilik sisteminde SSK’lı çalışanlar için 7200 prim günü yeterli olurken, kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lulardan 9000 gün (25 yıl) prim istenmesi uzun süredir “adaletsizlik” olarak nitelendiriliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile bu makas kapanıyor. Yapılacak 1800 günlük indirimle, esnaf 5 yıl daha erken emeklilik hakkına kavuşacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemenin öncelikli odağında “küçük esnaf” tanımına giren mahalle bakkalı, kasabı, berberi ve çiftçiler yer alıyor.

8 Eylül 1999 – 30 Ocak 2008 arası girişliler: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak kaydıyla 7200 günle emekli olabilecek.

1 Mayıs 2008 sonrası girişliler: Mevcut yasada 9000 gün şartına tabi olan bu grup da düzenleme kapsamına alınırsa, yaş haddini tamamlamaları şartıyla 7200 günle emekliliğe hak kazanacak.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT: PRİM YETSE DE YAŞ BEKLENECEK

Prim gününün 7200’e düşürülmesi, sigortalının hemen emekli olacağı anlamına gelmiyor. Yasada belirtilen yaş şartının (kadınlarda 58, erkeklerde 60 ve sonrası) mutlaka tamamlanması gerekiyor. Bu düzenleme sadece “primini doldurup yaşını bekleyen” ya da “yaşı gelip primi eksik olan” esnafın yükünü hafifletecek.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Düzenleme tartışılırken “kısmi emeklilik” şartları da merak ediliyor. Mevcut sistemde 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve yaş şartını (kadınlarda 50-58, erkeklerde 55-60 arası kademeli) sağlayanlar emekli olabiliyor. Ancak Bağ-Kur’daki 7200 gün düzenlemesi, daha yüksek emekli maaşı almak isteyen ve tam emekliliği hedefleyen esnaf için asıl büyük avantajı oluşturuyor.