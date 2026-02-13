Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Tekin K.(36) yönetimindeki 16 AJA 027 plakalı motosiklet lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Alaa M.(28) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.