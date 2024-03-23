Mehmet Şimşek Ek Adımlar İçin Zorunlu Afet Sigortasını Açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın 3. ya da en geç 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını yürürlüğe almak istediklerini söyledi. Bakan Mehmet Şimşek zorunlu afet sigortasının nasıl uygulanacağını açıkladı. Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren zorunlu afet sigortasının ayırtıları belli olmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl içerisinde, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Şu anki deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de içine almış olacak" diye konuştu.Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'ndeki getirilecek yeni deprem vergisi konusunda da açıklamalar yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DASK AÇIKLAMASI

Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasının 1999'daki depremin ardından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeniyle sigortaların mutlaka yapılması gerektiğini dile getirdi. DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını söyleyen Mehmet Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarıysa neredeyse 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala çok düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ek adımlar atmamız gerekiyor."