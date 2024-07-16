Kadıköy’de sahilde gezen bir kadın, dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul’un Kadıköy İlçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kadını kurtardı. Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.