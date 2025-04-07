Kadıköy’de Göztepe Marmaray İstasyonu’nda 15 Mart tarihinde güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili’ye bıçakla saldıran temizlik görevlisi Çetin Aktay’ın, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından 23 yıla kadar yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, mağdur Gülhan Karaderili, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Çetin Aktay SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Duruşmada söz verilen mağdur Gülhan Karaderili, "Şikayetim sonuna kadar geçerlidir" dedi.

"İsterse böbreğimi satarım"

Sanık Çetin Aktay mahkemede yaptığı savunmasında, "Gülhan ile bir ilişki durumu yok dediler. 2019’dan beri aynı yerde çalışıyorduk. İlişkiye başlarken bir birliktelik olursa dini nikahımız olsun dedim. Tahliyemi talep ediyorum, bir suç olmuşsa karşılığı vardır. İnsanın bir had noktası var. Onu aşınca bizi bu hale getirdi. Kaybeden biz olduk. Yanlışlıklar bizim için oluştu. Ben maddi ve manevi elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Evim ve arabam var, onları satmaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım. Onun bunun lafına bakarak beni küçük düşürmenin sebebi yok. Ne istiyorsa öyle olsun. İsterse yine evlenmeye hazırım, yeter ki beni affetsin" dedi.

21 yıl hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çetin Aktay’ı "tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Israrlı takip’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

"Türk adaletine güvenim her zaman sonsuzdu"

Mağdur Gülhan Karaderili yaptığı basın açıklamasında, "Türk adaletine güvenim her zaman sonsuzdu. Bugün de sevindirici güzel bir haber aldık. Allah’ın izniyle bu yoldan alnımızın akıyla çıktık. Verilmesi gereken cezayı en ağır şekilde aldırdık. Gönül isterdi ki çok daha fazla cezalar alsın" ifadelerini kullandı.