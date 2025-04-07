Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda Başkan Şenol Dinç, 1 yıl içerisinde gerçekleşen çalışma ve projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak 3 yeni projenin de müjdesini verdi. Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Öncelikle Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantımızın Erenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Erenlerimize hizmet için çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın teveccühü ile göreve gelişimizin 1. yıl dönümü. Bizler ilk günkü gibi heyecanlıyız, çünkü Erenlerimize sevdalıyız" dedi.

Konuşmasının devamında alt ve üstyapı alanında gerçekleştirecek oldukları çalışmalara değinen Başkan Şenol Dinç, "1 yıllık süreçte sizlerin ve vatandaşlarımızın destekleri ile 7’den 77’ye her kesime hitap eden güzel çalışmalara imza attık. Başlıca ifade edecek olursak Kantin Kart, Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi, Kadınlar Spor Salonu, Hanımeli Pazarı, 2. El Pazarı, Sağlık Park, Çocuk Şenlikleri, Akıllı Kent Sistemleri, Alt ve Üst Yapı Çalışmaları, Çölyak Hastalarına Destek gibi birçok çalışmayı hizmete sunduk. İlçe Merkezimizde Bağlar, Dilmen, Erenler, Küpçüler ve Yeşiltepe Mahallelerimizde etaplar halinde çalışmalar gerçekleştirecek ve 50 bin ton asfalt atacağız. Kırsalda ise Çaybaşıyeniköy, Kozluk ve Tepe Mahallelerimize 7 bin ton asfalt atacağız" ifadelerine yer verdi.

3 yeni proje müjdesi paylaşan Başkan Şenol Dinç, "Erenlerimize kazandırmak istediğimiz 3 yeni projeyi paylaşmak istiyorum. İlki Erenler Merkez Mahallemizde içerisinde seyir terası, düğün salonu, çocuk parkı ve kafeteryası bulunan bir sosyal tesisimiz, ikincisi Hacıoğlu Mahallemizde çocuklarımıza ve ailelere yönelik çok kapsamlı bir park ve kafeterya, üçüncü projemiz ise Küpçüler Mahallemizde çocuklarımız için park, vatandaşlarımız için yürüyüş ve oturma alanlarının bulunduğu sosyal alan. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyemizde bulunan araçlarımızdan artık ömrünü tamamlayanlar var. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha güzel hizmet sunmak için araçlarımızda yenilenmeye gideceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Şenol Dinç’in konuşmalarının ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile devam etti. Gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleşen seçimlerde; Encümen Üyeliklerine İslam Yıldız ve Can Beyter, İmar Komisyonuna Serkan Cerrahoğlu, İlknur Armağan, Uğur Başsöz, Eyüp İpekçi ve Mehmet Ocak, Plan ve Bütçe Komisyonuna; Çağlar Çiçek, İsa Yenioğlu, Ahmet Öztürk Hacıeyüpoğlu, Levent Atalay ve Ayhan Karakaya seçildi.