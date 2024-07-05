İstanbul Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kadıköy’de 2 kişi, sağanak yağışı aldırış etmeden İstanbul boğazında yüzdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Özellikle Kadıköy ilçes’nde sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, 2 vatandaş ise sağanak yağışı aldırış etmeden İstanbul Boğazı’nda yüzdü. Çevredeki vatandaşlar ise o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.