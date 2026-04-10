Kadıköy sahil yolunda tahsisli araçla diğer sürücülerin yolunu kesip kimlik kontrolü yapmaya çalışan şahıs tepkilere neden oldu. Şahsın çakarlı aracından inerek başka bir sürücünün önünü kestiği o anlar bir vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahil yolunda tahsisli olduğu öğrenilen bir araçla yaşanan olay tepkiye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, söz konusu araç trafikte seyir halindeki sürücülerin önünü keserek kimlik sormaya çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçta bulunan çakar ve siren sisteminin açık olduğu ve usulsüz şekilde kullanıldığı görüldü.