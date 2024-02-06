Kadıköy’de elinde ‘Memelere özgürlük’ yazılı pankart ile yürüyen sosyal medya fenomeni Melisa Aydınalp hakkında, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bağdat Caddesi’nde 10 Aralık 2023 tarihinde Suadiye’de yarı çıplak vaziyette ve elinde de, ‘Memelere özgürlük’ yazan pankart ile gezen sosyal medya fenomeni Melisa Aydınalp’in elindeki pankartı bir vatandaş alarak yırttı ve ikili arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum"

Aydınalp ifadesinde, “Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” dedi. Aydınalp, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Melisa Aydınalp’in, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Melisa Aydınalp’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.