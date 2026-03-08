Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Bilecik Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek katıldı. Huzurevi personeliyle gerçekleştirilen buluşmada, personelin talep, görüş ve önerileri dinlenerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Mevcut hususlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilirken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, 'Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla personel buluşmalarını bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak gerçekleştireceğiz' dedi.