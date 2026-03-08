Balıkesir'i, kadınların el emeğinin görünür kılındığı ve değer gördüğü bir kent haline getirmek için birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl da 'Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Programa, Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile eşi Zeynep Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Kent Konseyi üyeleri ve vatandaşlar katılarak açılış kurdelesini hep birlikte kestiler. Başkan Ahmet Akın stantlarda satış yapan tüm emekçi kadınlara hayırlı işler diledi. Açılışın ardından beraberinde Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile stantları ziyaret eden Arbil Akın, karanfil hediye ederek emekçi kadınların gününü kutladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 'Kadın Emeği Çarşısı' 7-8 Mart günlerinde vatandaşların ziyaretine açık olacak. Meydana kurulan yüzü aşkın stantta kadınların el emeği hediyelik eşyalar ve birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirilecek.

'Balıkesir'in gelişimi kadınların hayalleriyle eşdeğerdir'

Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Her zaman söylüyorum; Balıkesir'imiz kadınların hayal ettiği kadar güzeldir. Yani çok güzel öyle değil mi? Balıkesir'in gelişimi, güzelleşmesi, büyümesi hepsi de baktığımız zaman yine kadınların hayalleriyle eşdeğerdir. Onun için bizlerde kadınların el emeğini, göz nurunu, sofralarının bereketini bir nebze artırmak için bu tür organizasyonları hayata geçiriyoruz. Tabii burada en büyük emek Balıkesir Kent Konseyimizin. Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Sevinç Baykan Özden'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız; birlik, beraberlik içerisinde Balıkesir'imizin güzel annelerini, ablalarının ürettiği ürünlerin hepsini bir nebzede olsa bereket olarak sofralarında olmasıdır. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Sanat Sokak'ın hemen sonunda kadınlar için kalıcı olarak ürünlerini sattıkları bir yer oluşturacaklarını müjdeleyen Başkan Ahmet Akın 'Oradaki dükkânların da dönem dönem değişiklik yaparak herkesin kullanmasına imkân sağlayacağız. Bir gün değil her gün Kadınlar Günü. En başta şehit anneleri, şehit ve gazi yakınlarını anneleri, engelli bireylerin anneleri olmak üzere tüm annelerin hepsine saygılarımı sunuyorum. Tüm annelerin önünde saygıyla eğiliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kadın Emeği Çarşı'nda el emeği göz nuru ürünlerini satmaya gelen kadınlara bereket getirmesini dileyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar oldukça memnun

Kadın Emeği Çarşısı'nı çok güzel bulduğunu söyleyen Bengisu Kaptan 'Kadınların hepsi emeklerini harcayıp güzel güzel ürünler, işçilikler ortaya çıkarmışlar. Bu gerçekten çok güzel ve dışarıdan bakıldığında çok tatlı ve hoş duruyor. Kadınlarımızın bu şekilde emeklerini sunması için böyle bir alan ortaya koyduğu için Başkan Ahmet Akın'a çok teşekkür ederim' dedi.

Böyle bir ortamda emeğini ortaya koymaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Selin Topgönül, kadınlara böyle bir fırsat verdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.

Kadınların emeğinin ziyan olmaması ve sarmal bir şekilde ticarete dönüşmesinin çok güzel bir şey olduğunu belirten Merve Demirtaş, Balıkesir açısından da gayet faydalı bulduğunu söyledi.

Bayram öncesinde kadınların el emeği ürünleri sergileyebileceği stantlar kurduğu için Başkan Ahmet Akın'a teşekkür eden Zeynep Nisa Bodur 'Bence gayet güzel. Kadınlara ve çocuklara karşı çok duyarlı başkanımızdan çok memnunuz' şeklinde konuştu.