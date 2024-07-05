Genç Gelişim ve Girişim Derneği ile Türk Kızılay Kadın Kolları’nın koordinatörlüğünde yürütülen ve SUBÜ’nün ortağı olduğu ‘Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor’ başlıklı proje kapsamında 20 kadın girişimci adayına eğitim verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) ortağı olduğu, Genç Gelişim ve Girişim Derneği ile Türk Kızılay Kadın Kolları’nın ortaklaşa yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği ‘Yapay ZekA Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor’ başlıklı projede 2’inci eğitim tamamlandı. SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Paşa Eyüboğlu Yerleşkesi’nde gerçekleşen eğitime 20 kadın girişimci adayı katılım sağladı.

Kadın girişimcilerin dijital dönüşüm süreçlerine adapte olmalarını ve iş dünyasında rekabet güçlerini artırmalarını amaçlayan proje kapsamındaki eğitimi Geyve MYO Öğretim Üyesi Dr. Berrin Sarıtunç verdi. Sarıtunç katılımcılara; ChatGPT, DALL-E, Bing Chat, Synthesia, ImageBind, Murf, Pictory, HitPaw AI Photo Enhancer, Jasper AI ve Fireflies.ai gibi yapay zeka destekli araçları anlattı. Bu araçları iş süreçlerini optimize etmek ve yenilikçi çözümler üretebilmek için nasıl kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda kadın girişimci adaylarına katılım sertifikası takdim edildi.