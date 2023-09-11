Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda, kadın sürücü ile minibüs sürücüsü Serdar Y. arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan bir tartışma, çevredekiler tarafından görüntülendi. Olayın görgü tanığı Tayfun D., yaşananları şu şekilde aktardı:

Tartışma Başlıyor

Olay, Kardelen Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü, henüz ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü Serdar Y. ile yolda seyir halindeyken 'yol verme' konusunda tartışmaya başladı. Sürücüler, araçlarından inip birbirlerini iteklemeye başladılar.

Kadın Sürücü Sürüklüyor

Tartışma sırasında kadın sürücü, cipine binerken Serdar Y. aracının önüne geçti. Bu anlarda, kadın sürücü Serdar Y.'yi aracının altına alacak şekilde ilerlemeye başladı ve onu sürüklemeye başladı. Kadın sürücü, bir süre boyunca Serdar Y.'yi sürükledikten sonra yoluna devam etti.

Motokurye Tayfun D.'nin Görgü Tanıklığı

Olayın görgü tanığı olan motokurye Tayfun D., yaşananları şu şekilde anlattı: "Onların arkasındaydım. Minibüs sürücüsü sol şeritten sağ şeride geçti. Arkadaki hanımefendi kornaya bastı ve aralarında konuştular. Ardından tekrar kadının arabasının önüne geçince, bu sefer daha uzun süre kornaya bastı. Daha sonra 2 kişi, araçtan inip, kadına neden kornaya bastığını sordu. Kadın da araçta çocuğu olduğunu ve hastaneye yetiştirmesi gerektiğini söyledi. Çekilmelerini istedi. Vatandaş ardından aracın önüne yattı, kadınla tartıştılar. Kadın orada kendini ve çocuğunu müdafaa etmeye çalıştı. Ben de 'Kadının hastası var ve böyle muamele yapılmaz' dedim. Sonra bana saldırdı."

Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve şiddetli tartışma anları görüntülere kaydedildi.