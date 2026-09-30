İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır saklanan cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi’nin paylaştığı bilgilere göre, Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri tarafından mahallî tahkikat başlatıldı. Yapılan araştırmada, Bilgin’den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, hakkında resmî kayıp başvurusu bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları görüşmelerde Bilgin’in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaştı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.B.’yi yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklanırken, kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında cinayetin aydınlatılmasında görev alan JASAT ekiplerini, Artvin İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçen jandarma personelini tebrik etti.

Kaynak: İHA