İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, 5. dalga bir operasyon daha yapıldı.

5.DALGA OPERASYONDA 34 GÖZALTI KARARI

Fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen 5. dalga operasyona ilişkin ayrıntılar açıklandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, soruşturma kapsamında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 56’sının tutuklandığını, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

26 HİSSE MERCEK ALTINDA

Soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Gürlek “Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır” diye vurguladı.

Bakan Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden ödün vermeden vatandaşlarımızın haklarını korumak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bugün, İstanbul Başsavcılığı Kara Para Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmalarında 5. dalga operasyonu gerçekleştirilmiş olup, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarılmıştır. Böylece, bugüne kadar soruşturmaya tabi tutulan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu düşünülen 26 hissenin hareketleri detaylı olarak incelenmekte; kısa sürede olağanüstü oranlarda kazanç sağlayan şahısların ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasa manipülasyonu yoluyla vatandaşlarımızın tasarrufları üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışanlar, bu haksız kazançların izinin sonuna kadar sürüleceğini bilmelidir. Suçtan elde edildiği tespit edilen varlık değerlerinin, kanunla öngörülen prosedürlere uygun olarak, TMSF bünyesinde kurulacak bir fona aktarılması için yasal süreçler başlatılacaktır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü kararlılık doğrultusunda, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza olan güveni güçlendirmek ve sorumluluk taşıyanların kanun önünde hesap vermesini sağlamak için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.