CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte ne yazık ki çözülmemiş tüm sorunlarıyla başlıyor. Bu eğitim yılının tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını ve öğrencilerimiz açısından okul hayatlarında büyük başarılar getirmesini temenni ediyoruz. Her kesimi kara kara düşündüren ekonomik şartların, tüm kesimler açısından kötüye gittiği bir dönemde, aileler yavrucaklarını okula gönderebilmek için borçlanarak okul hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Yoksullaşma ve alım gücünün gittikçe azaldığı günümüz şartlarında öğrenci okutmanın maliyeti tüm velileri yıldırmış ve ekonomik olarak borçlandırmıştır. İğneden ipliğe her şeyin fiyatının dudak uçuklattığı bu süreçte öğrenci okutmanın zorluğunu tabii ki en iyi öğrenci velileri bilir. Özel okulların ve dershanelerin uçuk ücretleri, kiralarının yüksekliği ve yurtların barınma fiyatları akıl alır gibi değil. Ülke genelinde veliler ve öğrenciler açısından barınma giderlerinin yüksekliği bir yana, barınacak ev ve yurt bulma zorluğu da çok büyük dertlerden birisi. İnegöl’ümüzde de aynı sorunları maalesef yaşıyoruz. Kiralık ev bulma zorluğunun yanında, özellikle üniversiteli erkek öğrenci için yurt yok. Bu durum İnegöl için büyük bir eksikliktir, bu soruna en kısa zamanda yetkililerin el atmasını bekliyoruz. Eğitim sistemimizin yıllardır çözüm bekleyen kronikleşmiş sorunlarını şöyle sıralayabiliriz; ekonomik şartlar, yıllardır çözülmeyen barınma sorunları, cemaatlerin yurtlarında kalmak zorunda bırakılan öğrenciler, velilerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve isteğine göre planlanmayan okullaşma, yetersiz okul binaları-derslikler, yeni deprem yönetmenliğine göre elden geçirilmemiş binalar, deprem bölgesinde devam eden eğitim sorunları, siyasallaşan ve cemaatleşen bakanlık kadrosu, liyakatsızlık, değersizleştirilmeye çalışılan öğretmenlik mesleği, sisteme oturtulamamış veli-öğretmen –öğrenci ilişkisi, üniversite sınavlarının çarpıklığı, ihtiyaç olmasına rağmen atanamayan öğretmenler, öğretmen adaylarına uygulanan yersiz ve adaletsiz mülakat, kapalı tutulan köy okulları gibi birçok sorunları olan bir eğitim sistemimiz var. Bütün bunların yanında gereksiz olarak karma eğitimi tartışmaya açmaya çalışan birde Milli Eğitim Bakanımız var. Bütün bu sorunlarla birlikte başa çıkmak zorunda kalan öğrenci, veliler ve öğretmenlerimiz var. Tüm güçleriyle ve çabalarıyla ayakta kalarak, ekonomik maliyetlerle, sistemsel koşullarla mücadele etmek zorunda bırakılıyorlar.”

“CHP’nin seçim vaadleri arasında olan anaokullarının ücretsiz yapılması vaadi, seçimler yaklaşırken AKP tarafından kopyalanmış ve okulların son iki ayında anaokullarından yemek parası alınmaması gibi bir uygulamaya gidilmiştir. Muhalefet olarak bizim fikrimiz olan bu hususun başka bir parti tarafından da olsa hayata geçirilmesi bizi mutlu etmiştir çünkü muhalefetimiz sayesinde bu konuda kazanan Türk halkı olmuştur. Ancak aradan geçen kısa süre zarfında bu hususta adeta sistemsiz bir karmaşa ortaya çıkmıştır. Bakanlık tarafından anaokullarına aidat hesaplarını kapamaları, velilerden aidat almamaları yönünde talimat gelmiş ama bunun yasal dayanağı (Kanun,yönetmelik vb) yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Şuan anaokulları velilerden aidat almıyor ama bakanlık tarafından anaokullarına ne hizmetli personel için ne de anaokullarında çıkan yemek için para gelmediğinden anaokulları gerek okulun hijyen ve temizliğini yaptıracak personel tutamıyor ve gerekse minik yavrularımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayacak bir ara öğün veremiyorlar. Bunun yanında devlet anaokullarının yarım gün olması, tam gün anaokullarının ise sadece özel sektörce işletilmesi de adeta çalışan aileler üzerinden adeta farklı bir rant kapısı oluşturmaktadır. Koca 3,5 aylık yaz tatilinde buna ilişkin alt yapının hazırlanmamış olması, anaokullarının velilerden aidat toplayıp toplamayacağının net olmaması, okulda yemek verip vermeyeceklerinin net olmaması, bunların ödeneklerinin okullara nasıl ulaşacağına ilişkin bir açıklama olup olmaması şaşılacak bir şeydir. Ülkenin adeta “Ben yaptım oldu” anlayışıyla, sistemsiz, düzensiz bir şekilde yönetildiğinin resmidir. Özellikle anne-babası çalışmak zorunda olan ve bu nedenle sağlıklı bir anaokulu sistemine ihtiyaç duyan milyonların olduğu düşünüldüğünde bu sorunun dar gelirli kesim başta olmak üzere toplumun büyük kısmını direkt ilgilendirdiği de ortadadır. Bu hususlarda ivedilikle iktidarca resmi bir düzenleme yapılmalı, bu belirsiz durum giderilmeli ve çalışan ailelerin kreş çağındaki çocukları için devlet okullarında tam gün eğitim sistemi verilmelidir. CHP olarak bu sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyoruz. Hedefimiz tüm öğrenci, veli, öğretmen, eğitim sisteminin ve kurumlarının sorunlarının çözmek yada en asgari indirmektir. CHP ülke genelinde ki Milli Eğitim Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Kurumunun tüm sorunlarını çözecek bilgi ve kadroya sahiptir. İnegöl CHP olarak tüm ülke genelin 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ders başı yapacak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 20 milyon 481 öğrencimize ve 1 milyon 178 öğretmenimize başarılar dileriz.”