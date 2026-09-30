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Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli uygulanmıştı. Söz konusu kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı belirtilmişti.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Polat hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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