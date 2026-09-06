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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Avustralya'ya 87-71'lik skorla kaybetti ve 2. mağlubiyetini aldı.

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