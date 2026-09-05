-
dakikada Olaitan’ın ceza yayından attığı ara pasta Vlahovic ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vlahovic’in vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.
-
dakikada uzun vurulan topu Muriqi kafayla Kerem Aktürkoğlu’na indirdi. Kerem’in topuk pasında tekrar topla buluşan Muriç’in ceza yayından vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağın sahibi oldu.
-
dakikada Olaitan’ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
-
dakikada Olaitan’ın ara pasında Orkun ceza sahası sol çaprazında kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı ve pasını müsait pozisyondaki Vlahovic’e aktardı. Vlahovic, penaltı noktasının sağından bekletmeden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2
-
dakikada Trossard’ın ceza yayı sağ çizgisinden uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi (İsmail Yüksek dk. 84), N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 68), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 68) Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz Teknik Direktör: İsmail Kartal Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu (Tiago Djalo dk. 77), Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 46), Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 64), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 77), Orkun Kökçü, Leonard Trossard, Dusan Vlahovic (Hyeon-Gyu Oh dk. 85) Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Taylan Bulut, Semih Kılıçsoy Teknik Direktör: Vincenzo Italiano Goller: Milan Skriniar (dk. 26) (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (dk. 38), Dusan Vlahovic (dk. 73) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Mason Greenwood, Milan Skriniar, Ederson, Matteo Guendouzi (Fenerbahçe), Emirhan Topçu, Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny (Beşiktaş)