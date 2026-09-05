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dakikada Olaitan’ın ara pasında Orkun ceza sahası sol çaprazında kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı ve pasını müsait pozisyondaki Vlahovic’e aktardı. Vlahovic, penaltı noktasının sağından bekletmeden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

dakikada uzun vurulan topu Muriqi kafayla Kerem Aktürkoğlu’na indirdi. Kerem’in topuk pasında tekrar topla buluşan Muriç’in ceza yayından vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağın sahibi oldu.

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