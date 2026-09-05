Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe’de Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guenouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi forma giydi. Beşiktaş ise Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard ve Vlahovic ile sahada yer aldı. Karşılaşma Halil Umut Meler’in ilk düdüğü çalmasıyla başladı. Dakika 13: Fenerbahçe organize bir atak geliştirdi. Mutlak gol pozisyonunda Fenerbahçe istediğini alamazken, ofsayt bayrağı kalktı. Dakika 16: Beşiktaş, Fenerbahçe ceza sahasına tehlikeli girdi. Ancak Ederson olası golü önledi. Dakika 19: Fenerbahçe ceza sahası çizgisinden serbest vuruş kullandı ancak savunma gole izin vermedi. Dakika 22: Olaitan ceza sahasının hemen dışından topu kaleye gönderdi. Ederson son anda topu dışarı çeldi. Dakika 26: Fenerbahçe köşe vuruşu kullandı. Skriniar gelen ortayı gole çevirdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Dakika 38: Trossard'ın pasıyla buluşan Rıdvan, topu filelere gönderdi. Beşiktaş beraberliği yakaladı. İlk yarı beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: evrensel.net