Kocaeli’de kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla KO-MEK merkezlerinde epoksi kurslarıyla eğitim alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK merkezlerinde son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça ilgi duyulan epoksi kursları, gerek hobi amaçlı öğrenmek isteyenlerin, gerekse bu işin ticaretini yapmak isteyenlerin eğitim merkezi olmuş durumda. KO-MEK Karamürsel kurs merkezi de epoksi kurslarıyla oldukça dikkat çekiyor. Burada alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan kursiyerler, 3. haftanın sonunda kalıplar dökülerek ilk el emeği göz nuru ürünleri hazırlamanın mutluluğunu yaşadı. Yapımı oldukça dikkat isteyen birçok kimyasal ve boyanın karışımı ile hazırlanan epoksi ürünleri gencinden yaşlısına birçok vatandaşın dikkatini çekmiş durumda. Evde doğal ürünler yaparak satışını gerçekleştiren Pelin Gülmez, "Evde yaptığım doğal ürünleri satın alan müşterilerime beni tercih etmelerinden dolayı teşekkür etmek için, sattığım ürünlerin yanına doğal hediyeler koymak istedim. Biraz araştırınca KO-MEK’te epoksi kursu olduğunu öğrendim. Müşteriler doğal ürünler tercih ettiği için ben de bu kursa gelerek doğal bir şeyler yapmak istedim. Şimdiden birçok çeşit ürün hazırladım. Evde hazırladığım ürünlerin yanında gönderdiğim sürprizleri gören müşterilerim bu durumdan oldukça memnun kaldılar. KO-MEK’te epoksi öğrenmem benim işlerimi de artırdı. Bu durumdan hem müşterilerim hem de ben oldukça memnunuz” diye ifade etti.

44 kurs merkezinde 387 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), verdiği epoksi kursuyla vatandaşların yeni ve farklı bir eğitim almalarını sağlarken, hem kadın girişimciliği artıyor, hem de kursiyerlere yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Usta eller tarafından epoksi reçinesi ve boyası hazırlanarak anahtarlık, tablo, takı, tepsi ve bunun gibi birçok farklı alanda kullanılan hediyelik eşyalar hazırlanabiliyor.