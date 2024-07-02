Milli yüzücüler Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ve Ela Naz Özdemir’den oluşan Serbest Bayrak Takımı Paris2 024 Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Kadınlarda 4x200 metre Serbest Bayrak Takımı, 2-18 Şubat 2024’te Doha’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 08:05.21’lik dereceleri ile dünya sıralamasında ilk 16’ya girerek, World Aquatics tarafından davet alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı elde ettiler. Milli yüzücüler Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin ve Ela Naz Özdemir Türkiye’yi temsil edecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 sporcusunun daha kota aldığı belirtilirken, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçeli sporcu sayısının 21 olduğu aktarıldı.