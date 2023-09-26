İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "1000 Ses Tek Nefes" sloganıyla 1000 kadının katılımıyla kurulacak olan koro için başvurular devam ediyor.

İzmit Belediyesi, kadınların toplumdaki yerini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla sadece kadınlardan oluşacak bir koro kuracak. Kadınların sesinin daha gür çıkması adına kurulacak olan koro için geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan başvurular sürüyor.

Projeyle ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tarihi bir etkinliğe imza atıyoruz. Kadınların birlikteliğini temsil eden ’1000 Ses Tek Nefes’ kadın korosunu oluşturuyoruz. Bu koroyu kadının toplumdaki yerini ve gücünü temsil edeceğine inandığımız için kuruyoruz. Erbil Aydın şefimizin önderliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendireceğimiz, Cumhuriyet kadını olmanın gururunu yaşayacağınız 1000 Ses Tek Nefes kadın koromuza herkesin katılımlarını bekliyoruz" dedi.

"Bu projede seve seve, canı gönülden yer alıyoruz"

Projeye katılmak için başvuruda bulunan Ayşe Aydın isimli vatandaş, "Cumhuriyet kadınları olarak bu projede seve seve, canı gönülden yer alıyoruz. Umarım çok keyifli, çok güzel olur. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir proje gerçekleşecek. Bizler korolarda yer alan kişileriz. Umarım çok coşkulu, Cumhuriyetin 100. yılına yakışan çok güzel bir konser olacak. İzmit Belediyesinin de bunu organize etmesi bizim için gurur vesilesi" diye konuştu.

"Çok heyecanlandım"

Değerlendirmelerde bulunan 29 Ekim Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ise "İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Şu anda kadının adı yok diyebilirim ama biz diyoruz ki ‘biz varız’. Onun için ‘1000 Kadın Tek Nefes’ bana çok iyi geldi. Onun için buradayım. 29 Ekim kadınları olarak da destekliyoruz. Mor Ev’de çalışmalarımız da devam ediyor. Bence ses getirecek. Cumhuriyetimizi başka türlü kurtaramayacağız. Cumhuriyeti kadınlar kurdu aslında. İnşallah ‘1000 Ses Tek Nefes’ ışık olacak, ses olacak, 29 Ekim’e yakışan bir şey olacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.