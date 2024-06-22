İnegöl’e bağlı Eymir ve Sülüklügöl mahallesi içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) altın arama çalışmaları kapsamında ağaç kesimi yapmasına ve siyanürlü çalışma gerçekleştirmesine tepkiler artarak devam ediyor. Son olarak Eymir mahallesindeki tüm kadınlar siyanürlü altın aramasına tepki için eylem yapma kararı aldılar.



SİYANÜRLÜ ALTIN ARAMASINA TEPKİLER ARTIYOR

İnegöl’e bağlı kırsal Eymir ve Sülüklü mahalleleri sınırlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından altın ve değerli maden arama çalışmaları yapılmaya başlandı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerine siyasi partiler, STK’lar ve çevrecilerde destek vermeye başladı. Yapılan haberlerin ardından sosyal medyada bir araya gelen çevreciler, siyanür kullanıldığını iddia ederek MTA tarafından yapılan aramalara tepki gösterdi. ‘İnegöl İliç Olmasın’, ‘Siyanürlü Ellerinizi Topraklarımızdan Çekin’ başlıklarıyla paylaşımlar yapan çevrecilerin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.



KADINLAR EYLEM YAPACAK

Son olarak Eymir mahallesinde kadınlar tarafından her yıl yapılan kadın eğlencesi programı bu yıl eyleme çevrildi. Mahallelerinde MTA tarafından yapılan siyanürlü altın aramasına tepki göstermek isteyen kadınlar, eylem yapmaya hazırlanıyor. Mahallede yaşayan 250’yi aşkın kadın, bugün maden arama sahasında ellerinde dövizlerle ve tek tip kıyafet giyerek tepki eylemi yapacaklar.



DOĞADER BİLGİLENDİRME YAPTI

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir ile İnegöl DOĞADER üyeleri Bengül Kavlan, Mehmet Güner, Uğraş Kelebek, Barış Kama ile Eymir mahallesine giderek, mahalle sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundular. Mahalle Muhtarı Nazmi Özen ve mahalle sakinleriyle meydanda bir araya gelen DOĞADER üyeleri, Eymir mahallesi civarında yapılan altın arama ve sondaj çalışmaları ile ilgili siyanür ile altın arama işleminin çevreye vereceği zararı konusunda halkı bilgilendirdiler. Orman İşletme Müdür Yardımcısı, ormancılar ile MTA’nın sondaj ekibinin de katıldığı toplantı da DOĞADER üyeleri, “Halkının, özellikle de Kadınların kararlılığı bizleri fazlasıyla mutlu etti ve güç verdi” dedi. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir konuyla ilgili " Bu şekilde devam ederse niye anlatmadınız, neden bahsetmediniz demeyin. DOĞADER'in görevi bu. Bizim görevimiz halkı bilgilendirmek, tercih sizin. Evet altın çıkartılsın diyorsanız, köyümüzü terkederiz diyorsanız ya da yok biz atamızın, dedemizin köyünü terketmeyeceğiz, çocuğumuza bu toprakları temiz, içilebilir su, ekilebilir toprakla bırakacağız diyorsanızo zaman birlikte hareket edeceğiz. 6. şirketleri buraya sokmayacağız. Şu an konu devlette.Devlet altın çıkart diyor. %70'i özel şirketler. Kanadalı firmalar olmak üzere ülkemizin yer altı kaynaklarına göz dikmişler. Kaz Dağları da olmak üzere her tarafında yer altı kaynaklarımızı peşkeş çekmeye hazır bir kitle var. Bu kaynaklar çıkartılacaksa yerinde ve milli olarak çıkartılmalıdır." dedi.

EYLEMLER DEVAM EDECEK

Dernek üyeleri ile mahalle sakinleri ve muhtarlar ile alınan karar sonrası, eylem yapma kararı alındı. Önümüzdeki günlerde İnegöl’deki STK’larla bir araya gelecek olan DOĞADER yönetimi, Cumartesi günü basın açıklaması yapma kararı aldılar.

DOĞADER’den yapılan açıklamada mahalle sakinlerinin talepleri dile getirildi. Açıklama da şu ifadeler yer aldı;

“Mahalle sakinlerinin talepleri; köylerinin dibinde orman katliamı ve maden istemiyorlar. Bu topraklarda doğduk, burada büyüdük, burada mutlu yaşamak ve çocuklarımıza temiz topraklar, verimli ormanlar bırakmak istiyoruz diyorlar. Ormanlarımızın yok olmasına ve topraklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu tepedeki beyler bilsin.."