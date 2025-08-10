Temmuz ayından beri etkili olan kavurucu hava, Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. İslahiye ve Şahinbey ilçesindeki köylerde salçalık biber toplayan kadınlar, zorlu koşullara karşı imece usulü çalışarak ekmek paralarını kazanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giden kadınlar, öğle saatlerine kadar süren mesailerinde, hem sıcağın hem de biberin acısının yükünü taşıyor. Bazı günlerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen, çalışmalarına ara vermiyorlar. Hasat dönemi çiftçileri olduğu kadar tarım işçilerini de sevindiriyor.

Şahinbey’in kırsal Muhacirosman Mahallesi’nde biber toplayan Leyli Kartal, sabah altıda başladıkları işin öğle birde sona erdiğini, sıcağa rağmen zorlanmadığını ve işini severek yaptığını söyledi. Aliye Kartal ise, Nisan ayında fide dikimiyle başlayan sürecin hasatla devam ettiğini, sıcak altında çalışmanın zor olduğunu ancak geçim için mecbur olduklarını belirtti.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Nazife Coşkun da yaz tatilini ailesine yardım ederek geçirdiğini, biber hasadının keyifli olduğunu ama sıcak altında uzun süre çalışmanın bel ağrısına neden olduğunu dile getirdi. Buna rağmen, tüm zorluklara karşın hasadın devam etmesi gerektiğini söyledi.