Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklardan almak, Türkiye’deki başvurulara kıyasla çok daha uygun fiyatlı hale geldi.

2016’da yürürlüğe giren düzenleme ile yurt dışı pasaport harçları yarıya indirildi. Ancak geçen süre içinde bu fark büyüyerek bugün Türkiye’de pasaport alma maliyeti, yurt dışına göre çok daha yüksek oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınan pasaportlarda defter bedeli 1.135 TL olarak belirleniyor. Harçlar ise pasaportun süresine göre değişiyor. Türkiye’de 6 aylık pasaport 3.494 TL, 2 yıllık pasaport 6.766 TL, 3 yıldan uzun pasaport ise toplam 12.409 TL tutuyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu yurt dışındaki temsilciliklerden almak çok daha uygun. Yurt dışında yaşayanlar ve Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar da bu kanalı kullanabiliyor. Örneğin, ABD’deki temsilciliklerde defter bedeli 32,2 dolar (yaklaşık 1.310 TL), 6 aylık pasaport harcı 16,93 dolar (688 TL), 3 yıla kadar pasaport harcı 57,4 dolar (2.336 TL) olarak uygulanıyor. ABD’de 3 yıldan uzun pasaport almak toplamda 118 dolar (4.805 TL) tutuyor ki bu, Türkiye fiyatlarının yaklaşık 7.604 TL (187 dolar) altında bulunuyor.

Kanada’da da benzer farklar göze çarpıyor. 3 yıldan uzun pasaport için toplam maliyet 171 Kanada Doları (5.058 TL) iken, Türkiye’deki fiyatlara göre yaklaşık 7.351 TL daha ucuz. Avrupa ülkelerinde ise defter bedeli Türkiye’den biraz daha yüksek olsa da harçlar çok daha düşük. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde 3 yıldan uzun süreli pasaport maliyeti yaklaşık 113 euro (5.358 TL) olup, Türkiye’ye kıyasla 7.051 TL (150 euro) daha az tutuyor.

Bu fiyat farkının temelinde 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren düzenleme yer alıyor. O tarihte yurt dışındaki Türk vatandaşlarının pasaport harçları yarıya indirildi. Örneğin 10 yıllık pasaport harcı 217 Euro’dan 104 euroya, 3 yıllık pasaport harcı ise 83 euroya çekildi. İlk başta küçük olan bu fark, döviz kurlarındaki artış ve Türkiye’deki harç artışları nedeniyle giderek büyüdü. 2016’da yaklaşık 62 euro olan fark, bugün 150 euro seviyesine ulaştı.