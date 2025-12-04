Açıklamada, "Hayalci açıklamalar, olumlu atmosfere zarar veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır" denildi.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Ege’de çok sayıda adaya füze yerleştirme yönündeki açıklaması tartışmaları alevlendirmiş, pek çok kurum ve yetkili art arda tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise bakanlıkta gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DENDIAS'A TEPKİ: HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF EDECEK GÜCE SAHİBİZ

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarının sorulması üzerine MSB'den şu cevap verildi:

“Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”