Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce sıfır telefon, tablet ve bilgisayar alımları için üniversite öğrencilerine tanınan vergi avantajını hatırlatarak, şimdi bu desteği genişletmek için yeni bir adım attıklarını duyurdu. Özdemir, Meclis’e sundukları yeni kanun teklifiyle üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda hiçbir sınırlama olmadan Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) tamamen muaf tutulmasını hedeflediklerini belirtti.

Teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde arttığını kaydeden Özdemir, öğrencilerin kaynak ulaşımında sıkıntı çektiğini belirtti.

Öğrencileri ÖTV'den muafiyet tutacak şartlar

MHP'nin sunduğu teklifte 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye vatandaşı üniversite öğrencilerinin satın aldığı akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda fiyat bandına bakılmaksızın sıfır cihazlarız için bir defaya masus ve iki yıl satılmama koşuluyla ÖTV'den muaf tutulması istendi.

Mevcut destek 9 bin 500 TL ve altı elektronik cihazları kapsarken yeni teklif Meclis'ten geçerse öğrenciler iPhone modellerinden oyun bilgisayarlarına kadar istediği tüm cihazları fiyat sınırı olmadan ÖTV'siz alabilecek.