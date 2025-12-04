

Muhtarlar Derneği lokalinde düzenlenen genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi.



Raporların ardından seçime gidildi. Nedim Sevim ve Eyüp Arslan'ın aday olduğu seçimde 96 muhtar oy kullandı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Nedim Sevim 45 oy alırken, Eyüp Arslan 50 oy alarak Muhtarlar Derneği yeni başkanı seçildi.

Arslan başkanlığında yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil: Eyüp Arslan (Başkan Adayı), Fahri Ünlü, İsmail Özgül, Ertan Sakin, Serkan Turan, İlhami Uysal, Mesut Öksüzoğlu, İsmail Çıbukçu, Kemal Ok, Teyfik Öner, Ferruh Koyuncu

Yönetim Kurulu Yedek: Selahattin Dumanlar, Levent Arslan, Mustafa Bektaş, Nuri Boyrat, Gökhan Efe, Fatih Aydoğlu

Denetim Kurulu Asil: Yener Karadan, İsmail Acar, Memduh Sevinç

Denetim Kurulu Yedek: Enver Bali, Adnan Memiş, Mustafa Arı

Seçimin ardından bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği eski Başkanı Oktay Garip, "Derneğimizin olağanüstü kurulunu gerçeleştirdik. 2 adayımızda bu yarışta olgunlukla derneğimizin seçim sürecini tamamladı. Kendilerine bu arada teşekkür ederim. Yapılan seçim sonucu Eyüp abimiz başkan olarak seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Derneğimiz bu çatı altında devamlı hizmetlerini sürdürsün. Ben kolaylıklar diliyorum, hayırlısı olsun inşallah" dedi.



Muhtarlar Derneği Başkan adayı Nedim Sevim ise, "Bende gerek destek veren arkadaşlarıma gerek bugün buraya gelip bizleri yalnız bırakmayan muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçilen Eyüp muhtarıma, başkanıma bundan sonra Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Burası bizim babamızın yeri değil, burası bizim mabedimiz. Birlik ve beraberliği bozmadan dayanışma içerisinde bütün muhtar arkadaşlarımızın sorunlarını beraber dile getirerek çözeceğiz diyorum, başarılar diliyorum" dedi.



Muhtarlar Derneği yeni Başkanı Eyüp Arslan ise, "Öncelikle muhtar arkadaşıma ve seçilmiş arkadaşıma teşekkür ediyorum. Biz seçilmiş arkadaşlar olarak bizleri desteklediniz, yönetim kurulunu desteklediniz. İnşallah hep birlikte omuz omuza verip, derneğimizi güçlendireceğiz, ayaklandıracağız. Siyasi konumunda da Allah’ın izniyle güçlü olacağız. Destekleriniz için Allah razı olsun, sağ olun, var olun" dedi.