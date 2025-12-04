Mobilya sektörünün küçülme eğiliminin sürdüğü bu dönemde, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile aynı tarihlere denk getirilen KFF isimli yeni Kayseri fuarına tepki gösterdi. İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtan Turgut, bu girişimin “gereksiz bir rekabet oluşturacağı ve sektörün mevcut marka değerini zedeleyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, finansman sıkıntıları ile ihracatta yaşanan durgunluğun üreticileri zorladığını vurgulayarak, fuar organizasyonlarının firmalar için artık hayati bir tanıtım ve satış alanı niteliği taşıdığını ifade etti.

Turgut, yaklaşık bin firmanın yer aldığı ve 150 bini geçen ziyaretçisiyle Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın, “Türkiye’nin yanı sıra küresel mobilya endüstrisinin de en kritik buluşma noktalarından biri” konumunda bulunduğunu dile getirdi. IIFF’in yıllar içinde önemli bir marka değeri oluşturduğunu ifade eden Turgut, “Bu fuar hem ticari bağlantıların kurulduğu hem de koleksiyonların şekillendiği bir merkez niteliğinde” dedi.

“Gereksiz rekabet sektörü yıpratır”

Turgut, IIFF’in iki farklı fuar alanında eşzamanlı düzenlenmesine yönelik tartışmalar sürerken, bu kez aynı tarihlerde Kayseri’de KFF fuarı düzenlenecek olmasının sektörde şaşkınlık yarattığını söyledi. Kararın kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Turgut, şu değerlendirmede bulundu: “Birleşerek güçlenmek varken gereksiz bir rekabet oluşturmak sektörümüze zarar verir. Yıllardır marka değerini artırmaya çalıştığımız IIFF’in gölgelenmesini doğru bulmuyoruz.”

Turgut, mobilya sektöründe aynı tarihlere denk düşen fuar girişimlerinin geçmişte de görüldüğünü belirterek, İnegöl’deki MODEF ile aynı dönemde düzenlenen ANAMOB’u örnek gösterdi. Sektörde parçalanmanın kimseye fayda sağlamadığını vurgulayan Turgut, üreticilere ortak hareket etme çağrısında bulundu. Turgut, “Onlarca kez düzenlenmiş fuarlarla aynı tarihe yeni organizasyonlar koymanın kime ne fayda sağladığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.