Sunuculukla uğraşan Kadir Ezildi'nin dedesi İsmet Kaplan hayatını kaybetti. Ezildi'nin dedesinin vefat haberi, tüm sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz aylarda anneannesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Ezildi, şimdi de dedesi İsmet Kaplan'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Kadir Ezildi, dedesinin vefat haberini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile haberi paylaştı. Bu haber, Ezildi'nin takipçileri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Ezildi, dedesinin vefatını şu ifadelerle açıkladı: "Dedemiz İsmet Kaplan, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Maltepe Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacaktır."

Kadir Ezildi, 1995 yılında doğdu. Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak işe başlamış ve ardından televizyon kariyerine "Temizlik Benim İşim" programıyla adım atmıştı. Ezildi, temizlik konusundaki hassasiyeti ve samimi sunumu ile dikkat çekmeye devam ederken şu sıralar "En Hamarat Benim" programının başarılı sunucusu olarak ekranlarda yerini almakta.