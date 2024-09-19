Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ 2023 yılı sonuçları açıklandı. Kadir Has Üniversitesi’nden 6 akademisyen listede yer aldı.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının SCOPUS indeks veri tabanına göre toplam atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve nitelikli yayın sayısı gibi uluslararası kriterler kullanarak hazırladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ için 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda çalışma gerçekleştirildi.

Dünya çapında 200 bini aşkın bilim insanının yer aldığı listenin “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde Kadir Has Üniversitesi’nden; Emeritus Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Emeritus Prof. Dr. M. Önder Pekcan, Prof. Dr. Metin Kozak ve Prof. Dr. Volkan Ediger yer aldı. Araştırmanın “Yıllık Etki” kategorisinde ise; Prof. Dr. Metin Kozak, Prof. Dr. Volkan Ediger, Dr. Ömer Faruk Görçün ve Doktora Sonrası Araştırmacı Seyed Sajad Ahmad Pour yer aldı.