Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halhalca Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Ufuk B. yönetimindeki 16 AAL 90 plakalı otomobil ile karşı istikametten seyir halinde olan İsmail S.(36) yönetimindeki 16 BAN 185 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.