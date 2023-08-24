Geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, 17 yaşındaki genç sürücü ve 12 yaşındaki kardeşi yaralandı. Arda Arslan adlı 17 yaşındaki genç, kardeşi Onur Mete Arslan ile birlikte motosikletle seyir halindeyken hatalı dönüş yapan bir araçla çarpıştı. Kasksız olan genç sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Onur Mete Arslan ise çarpmanın etkisiyle yere savruldu ve hafif yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada başını park halindeki aracın egzozuna çarpan Arda Arslan ağır yaralandı. Kafatasında kırık oluşan genç, beyin bölgesine saplanan kemik nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Olay sonrasında vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri, genç sürücüyü ve kardeşini Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Arda Arslan hemen ameliyata alındı; kafatasında kırılan kemik bacağından alınan doku ile tamir edildi. Gencin durumu ağır olduğu için yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Kaza sonrasında olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer araç sürücüsü, sonradan emniyete giderek teslim oldu. İfadesi alındıktan sonra "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.