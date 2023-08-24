Kamuya açık alanlar, terk edilmiş yapılar, meydanlar ve yoğun insan akışının olduğu bölgelerde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen göçmenleri sıkı bir şekilde yakalıyor. Emniyet güçleri, yakalanan göçmenleri resmi prosedürlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne iletme aşamasına getiriyor.

Yakın tarihlerde gerçekleşen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak olarak ülkede bulunan ve suç işlediği tespit edilen göçmenlerin hızla sınır dışı edildiğini ifade etmişti. Erdoğan, son 2,5 ay içinde ele geçirilen 61 bin kaçak göçmenden 25 bininin ülke dışına çıkarıldığını belirterek, düzensiz göçe karşı her türlü gerekliliğin yerine getirildiğine dikkat çekmişti.

Emniyet birimleri, genel kamu düzenini ve güvenliğini sağlama amacıyla yaptıkları denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri tespit edip anında müdahale ediyor. Gözaltına alınan göçmenler, polis işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.