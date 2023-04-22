İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türkiye'de bir ilke imza atarak çocuk kolisi dağıtımı yaptı. Bayramda deprem bölgesi Hatay'a giden ekip, İstanbul Valisi Hamza Yerlikaya nezaretinde 2500 çocuğa içerisinde çikolata ve benzeri ürünlerle doldurulan yardım kolileriyle bayramı buruk kutlayan çocuklara mutluluk yaşattılar.

Kafkas camiasının deprem bölgesine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan çok sayıda yardım TIR'larını bölgeye sevk eden İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Kafkasspor'un da desteği ile bu kez farklı bir çalışmaya imza attı .

Çikolata , bisküi, kraker gibi çok sayıda ürünle doldurulan yardım kolileri ve harçlıklar Bayramın 2. Günü Hatay'lı depremzede çocuklara ulaştırıldı.

İstanbul Valisi Hamza Yerlikaya'da yapılan bu farklı organizasyon nedeniyle İnegöl ekibine teşekkür etti. Koordinatör Vali Yerlikaya'nın talimatları çerçevesinde belirlenen bölgelerde ki depremzede çocuklara elden dağıtımı yapılan koliler, çocuklara adeta sürpriz etkisi yaptı.

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şentürk , depremin ilk gününden bu yana önceliklerini afet bölgesine verdiklerini anlattı.

Yaptıkları toplantıda çocuklara yönelik bir yardım kolisi hazırlanmasına karar verdiklerini anlatan Şentürk, "Biz bir ilke imza atmak istedik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek , onların umutlarını yükseltmek ve depremin verdiği psikolojik hasarları en aza indirmek çocuk kolileri hazırladık. Ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı , çocuklarımızın gözlerinde ki mutluluktan anladık. Birlikte omuz omuza verdiğimiz Kafkas Folklor ve Kültür Derneğimiz ile Kafkasspor'umuz la birlikte 2500 çocuğumuza bambaşka bir bayram yaşattık.Yine bayram harçlığıda verdik.Hayırda yarışan tüm üyelerimize ve işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." Dedi.