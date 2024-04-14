Bursa'yı profesyonel liglerde temsil eden 5 takımdan biri olan Kafkasspor, 3. Lige yükseldiği ilk yılında tarihi bir başarıya daha imza attı.

Liglerin tamamlanmasına 3 hafta kala Arguvanspor'a konuk olan Kafkasspor, rakibine deplasmanda ilk yarıda 5 gol attı. Maçın bu skorla bitmesi halinde Kafkasspor, 2. Lige yükselme maçlarına katılma hakkı kazandı.

Malatya ekibi Arguvanspor karşısında maça hızlı başlayan ekibimiz, henüz dakikalar 10'u gösterdiğinde Semih Akyıldız'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada ise orta sahanın dinamosu Kerem Dönertaş skoru 2-0'a taşıdı.

39. ve 43. dakikalarda ise sahneye takımın en tecrübeli ismi Orkan Çınar çıktı. Art arda attığı gollerle takımını 4-0 üstünlüğe taşıran Orkan Çınar son haftalarda ki güzel oyununu bu maçta fa devam ettirdi. İlk yarıda son sözü ise a 45. dakikada Yıldıray Koçal söyledi. Yıldıray'ın attığı golle Kafkasspor ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ