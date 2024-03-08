En son oynanan Edirnespor deplasmanında 5-1 mağlup olan Kafkasspor geçtiğimiz haftayı ise bay geçirdi. Teknik Direktör Yavuz İncedal’ın istifasının ardından İsmail Güldüren’le anlaşan İnegöl ekibi, yeni hocasıyla ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

KAFKAS EVİNDE DAHA BAŞARILI

Kendi saha ve seyircisinin önünde 3 puanı almak isteyen Kafkas Kartallarında sakatlığı tamamen iyileşen Ömer Faruk Boz, teknik heyetin görev vermesi halinde aylar sonra formasına kavuşacak. Şu ana kadar oynadığı 20 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İnegöl ekibi, 30 puanla ligde 7. Sırada yer alıyor.

Kendi evinde oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ekibimiz, bu maçlardan 18 puan toplarken, rakip filelere attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

KARABÜK DEPLASMAN KARNESİ NASIL?

Play off potasına sadece 4 puan uzakta olan Karabük İdman Yurdu ise devre arasında yaptığı transferler sonrası ilk yarıya oranla daha iyi bir grafik çiziyor. Bugüne kadar oynadığı 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ekip, topladığı 27 puanla 10. Sırada bulunuyor.

Deplasmanda ise şu ana kadar 10 maça çıkan ekip, bu maçların 3’ünden galip çıkarken 7’sinde ise yenildi. Deplasman maçlarında rakip fileleri sadece 9 kez havalandıran ekip kalesinde ise 19 gol gördü.

KAFKASSSPOR-KARABÜK İY MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Play Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesi Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç Kafkasspor’un resmi youtube kanalı olan @kafkassportv’de canlı olarak yayınlanacak.