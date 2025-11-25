

Türk futbolunu sarsan bahis skandalının yankıları sürerken, bu durumdan en çok etkilenenler 3. Lig kulüpleri oldu. TFF'nin skandalı liglerin devam ettiği dönemde ortaya çıkarması nedeniyle onlarca kulüp hem maddi kayıp hem de takım kurma noktasında ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

Alt yapısı güçlü olan kulüplerden Kafkasspor, oyuncu takviyesi noktasında avantajlı gibi görünse de ciddi anlamda maddi zararla karşı karşıya geldi. Kulüpte forma giyen 11 oyuncu PFDK tarafından ceza aldı.

Forvet Fatih Taşdelen 3 ay, Oğuzhan Yıldırım 45 gün, Fikret Sevigen 45 gün, Hasan Bekil 3 ay, Berkay Caymaz 1 yıl, Kürşat Babaöoğlu 3 ay, Furkan Aktan, 6 ay, Batu Boğa 45 gün, Emirhan Emir 6 ay, Tahsin Hacımustafaoğlu 6 ay ve Soner Şebay 45 gün ceza alan futbolcular oldu.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal ve yönetim arasında yapılan toplantılar sonrası Kafkasspor alt yapısında futbol oynayan oyunculardan 7 oyuncunun A takıma yükseltilmesine karar verildi. Bu futbolcular ise, Hakan Balcı, Muhammet Arda Karataş, Muhammet Eren Kamış, Emir Türkileri, Ömer Taha Yılmaz, Gökhan Avunca ve Faruk Gül oldu.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT