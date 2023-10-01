TFF 3'ncü temsilcimiz Kafkas Gençlikspor sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü'nü 1-0 yeniyor.
İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Batuhan Doğrukıran, Ömer Faruk Boz, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: Kerem Yusuf Ersunar, Mehmet Albayrak, Muhammed Çoban, Ufukcan Engin, Bora Taşdemir, Kerem Pala, Aykut Çolakoğlu, Bekir Mustafa Meral, Yusuf Kaplan, Muhammet Fatih Öztekin, Doğukan Tuzcu
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Abdülkadir Akyıldız
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Kafkas serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın ceza sahasına ortasına yükselen Abdülkadir'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
İbrahim Uslu