Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 12. Sokak ile Kartal Sokağın kesiştiği kavşakta Emre Y. yönetimindeki 16 AUF 327 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Emre K.(24) yönetimindeki 16 BMF 862 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ