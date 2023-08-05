39 Nolu İnegöl Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi olağan mali genel kurulu kooperatif lokalinde yapıldı. Kongrede Başkan Niyazi Cengiz güven tazeledi.

Dernek lokalinde yapılan genel kurul 39 Nolu İnegöl Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi eski Başkanı Recep Portakal’ın divan başkanlığına seçilmesiyle başladı. Akabinde ortaklardan alınacak aidat oy birliğiyle 1500 TL olarak belirlendi.

Yönetim kuruluna verilecek ücret ise Başkana 3 asgari ücret, yardımcılara ise 2 asgari ücret olarak belirlenirken, denetleme kuruluna ise herhangi bir ücret verilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Yeni yönetim kurulunun hizmet süresinin 3 yıl olarak belirlenmesinin ardından yapılan seçimde Başkan Niyazi Cengiz yeniden seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Feridun Aktaş, Ahmet Şahin, Nihat Çalışkan, Mesut Yılmazsoy, Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Murat Ünver ve Mehmet Dinç seçildi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Niyazi Cengiz, üyelere teşekkür ederek, 3 yıllık sürede kooperatif için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.