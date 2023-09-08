Geçtiğimiz yıl BAL Ligini şampiyon olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez 3. Lig yükselme başarısını gösteren İnegöl temsilcisi Kafkasspor için tarihi sezon başlıyor. Profesyonel Lig de ilk resmi maçını Ayvalıkgücü ile yapacak olan Kafkas Kartalı, puan yada puanlar almaya çalışacak. Peki Ayvalıkgücü nasıl bir ekip? Kafkasspor’un şansı ne kadar? İşte cevabı…

İlk yarı 7 puan geriye düştüğü ligde, lider Gebzespor’un önünde 4 puan farkla şampiyonluğa ulaşan Kafkasspor, elde ettiği başarıyla tarih yazmayı başardı.

KAFKAS KARTALI PUAN PEŞİNDE

Geçtiğimiz yıl takımı şampiyonluğa taşıyan teknik kadro ve futbolcu kadrosunun ana iskeletiyle yeniden anlaşan İnegöl ekibi, birçok noktaya da kritik transferler yaptı.

Takıma bir dönem Beşiktaş’ta oynayan Adanasporlu futbolcu Orkan Çınar başta olmak üzere toplamda 18 yeni transfer yapan İnegöl ekibi, Altınorduspor’dan kaleci Emirhan Emir, İnegölspor’dan kaleci Emre Şeker, Efeler 09’dan Recep Daylak, Pazarspor’dan Onur Kızıltaş, Hendekspor’dan Umut Karataş, Muğlaspor’dan Yavuzselim Taşer, Yunusemre Belediyespor’dan Kerem Dönertaş, Tire 2021’den Batuhan Doğrukıran, Ordu 1967’den Abdülkadir Akyıldız, Çankaya FK’dan Yıldıray Koçal, Kestel Belediye’den Furkan Eren, H.Dikkaldırımspor’dan Yağız Haydar Doğan, Alaçatıspor’dan Onur Emre Yaldız, İstanbulspor A.Ş’den Görkem Güven, Konyaspor’dan Ekrem Kayıbalı, Ergene Velimeşespor’dan Samet Günhan ve Serdivanspor’dan Semih Akyıldız’ı kadrosuna kattı.

İddialı bir ekip oluşturan Kafkasspor, ligde adından söz ettiren bir kulüp olmak istiyor. Ligi üst sıralarda bitirmek isteyen İnegöl ekibinde tarihi sezon öncesi sakat futbolcu bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl aldığı ceza nedeniyle Ayvalıkgücü karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Furkan Taşdemir dışında takımda eksik bulunmuyor.



AYVALIKGÜCÜ İDDİALI TAKIM KURDU

Geçtiğimiz yıl 2. Lige çıkmayı başaran Iğdır FK’nın grubunda ligi 54 puanla 5. sırada tamamlayan Ayvalıkgücü ise play-off oynamayı hak kazanmıştı. Çeyrek finalde Kahraman FK’ya 2-1 yenilerek 2. Lig kapısından dönen Ege temsilcisi bu yılda iddialı bir takım kurdu.

Süper Lig ve 2. Ligden önemli transferler yapan Ayvalıkgücü, takıma Kasımpaşa’dan kaleci Ramazan Özkanlı, Yasin Eratille başta olmak üzere, 1. Lig takımı Sakaryaspor’dan Ediz Fırat, 2. Lig takımı Etimesgut Belediyespor’dan Hüseyin Fıstıkçı, Somaspor’dan Ali Habesoğlu, Derince Belediye’den İlker Cihan’ı kadrosuna dahil etti. Lige şampiyonluk parolası ile giren Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ’ın talebeleri Kafkasspor karşısına mutlak 3 puanla çıkacak.



MAÇ CANLI YAYINLANACAK

9 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Ayvalık Stadyumunda başlayacak ligin ilk mücadelesi için Kafkasspor taraftarlarına 50 kişilik yer ayrıldığı açıklandı. Maçın internet üzerinden yayın yapan superkanalsport’tan canlı yayınlanacağı açıklandı.

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