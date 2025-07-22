

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törene Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ve futbolcu Metin Esmer katıldı.

Başkan Yavuz, "2025-2026 sezonu öncelikle camiamıza hayırlı olsun. İnşallah kazasız, belasız ve sakatlığın olmadığı bir sezon geçiririz. Hedeflerimiz doğrultusunda transferlerimize devam ediyoruz. Bugün de Yozgat Belediyesi Bozok Spor’dan Metin Esmer kardeşimizi transfer ettik. Hem kulübümüze hem de futbolcu kardeşimize hayırlı olsun” dedi.

Metin Esmer ise, “Kafkasspor’a geldiğim için mutluyum. Kulübümüzün başarısı için elimden gelenin en iyisi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yozgat Belediyesi Bozok Spor’dan transfer edilen Metin Esmer, daha önce 23 Elazığ FK, Kilis Belediye, Eynesil Belediye, Amed SK, Bağlar Belediye ve Erzurum FK’da oynadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ