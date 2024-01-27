Ligde oynanan toplam 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 24 puan 5. sırada yer alan Kafkas Kartalı, deplasmanda oynayacağı Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile ilk yarı da 17 Eylül’de sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

15 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puanla 13. sırada yer alan Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ise sahasında puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Gümüşhane Yenişehir stadında oynanacak olan maç 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 14.00’de başlayacak.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU