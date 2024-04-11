Kafkasspor kulübü, bayramlaşma için bir araya geldi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Başkan Celal Ter ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra A takım antrenörü İsmail Güldüren ve ekibi, A takım Futbolcuları üyeleri ve taraftarları katıldı.

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Başkan Celal Ter, "Tüm islam aleminin mübarek ramazan bayramı kutlarım. Sevgi, saygı ve kardeşlik içinde güzel bir bayram geçirmemizi temenni ederim. Bugün bayramlaşmak için bir araya geldiğimiz şu güzel günde ayrıca siz değerli taraftar ve İnegöl halkımızdan takım olarak önemli bir noktaya taşıdığımız takımımızı son haftalara girdiğimiz bu süreçte geçmişte olduğu gibi bugünde coşkulu bir şekilde destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.