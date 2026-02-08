Google çatısı altındaki popüler müzik platformu YouTube Music, şarkı sözleri özelliğini artık ücretli hale getirdi. Uzun süren testlerin ardından, platformda şarkı sözlerini görmek isteyen ücretsiz kullanıcılar artık ödeme duvarıyla karşılaşacak. Yeni güncelleme ile “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta sekmesinde kullanıcılara bu durumu bildiren bir uyarı kartı gösteriliyor.

Bu alanda kullanıcılara kalan görüntüleme hakları hatırlatılıyor ve abonelik ile kilidi açmaları öneriliyor.

Sistemin işleyişine göre ücretsiz kullanıcılara abone olmadan önce sadece beş şarkının sözlerini görüntüleme hakkı tanınıyor. Bu kota dolduğunda ise erişim tamamen kısıtlanıyor.

BUZLANMIŞ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kullanıcılar, kendilerine tanınan beş hakkı kullandıktan sonra şarkı sözleri sayfasına girdiklerinde yalnızca ilk birkaç satırı görebiliyor. Metnin geri kalan kısmı ise buzlanmış ve okunamaz şekilde sunuluyor, ekranı aşağı kaydırma özelliği de devre dışı bırakılıyor. Bu kısıtlama, 7 Şubat itibarıyla dünya genelindeki tüm kullanıcılar için uygulanmaya başlandı.