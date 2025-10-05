Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Ediz Yılmaz, Erkan Arslan

Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilen, Tahsin Hacımustafaoğlu( Dk 55 Tarık Furkan Çalışır(Dk 79 Tümer Oruç) Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 66 Hasan Bekil) , Fatih Taşdelen, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Berkay Caymaz, Emre Kara, Yusuf Kaplan

Bulvarspor: Hakan Aydın, Ali Kabahasanoğlu(Dk 46 Yiğit Halit Yılmaz) Erkin Kocakahya, Barışcan Işık Altunbaş(Dk 46 Hacı Ömer Doğru) Egehan Gök(Dk 60 Muhammet Ali Semiz) Gülhan Üreyen, Mutlu Aksu Doğan, Muhammed Kurt, Emin Kaan Arslan, Taha Osman Özmert, Salih Polatdemir(Dk 60 İsmail Onur Kalkan)

Sarı kartlar: Emre Kara, Berkay Caymaz, Oğuzhan Yıldırım (Kafkasspor) Muhammed Kurt, Emin Kaan Arslan, Mutlu Aksu Doğan, Hakan Aydın (Bulvarspor)

Kırmızı kart: Yusuf Kaplan, Emre Kara, Berkay Caymaz(Kafkasspor) Mutlu Aksu Doğan(Bulvarspor)

Goller: Fatih Taşdelen, Berkay Caymaz(Kafkasspor) Taha Osman Özmert(Bulvarspor)

Maçtan önemli dakikalar

23'ncü dakikada gelişen Bulvarspor atağında ceza sahasında topla buluşan Taha Osman'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

28'nci dakikada Kafkasspor oyuncusu Yusuf Kaplan, faul sonrası oyuncuya sert hamle yaptı ve kırmızı kart gördü. Karara itiraz eden Kafkasspor oyuncusu Emre Kara, üst üste sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karara tepki gösterip sahaya giren 2 takımın teknik direktörleri de kırmızı kartlarla saha dışı kaldılar.

33'üncü dakikada gelişen Kafkasspor atağında kaleciden dönen topa vuran Fatih, skoru eşitledi. 1-1

45+3'ncü dakikada defansın ayağından topu alan Berkay, kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu. 2-1